Προμηθέας και Ηρακλής κόντρα σε Λέγκια και Νιούκαστλ

Η ομάδα της Πάτρας και αυτή της Θεσσαλονίκης ψάχνουν νίκες για το Champions League και ENBL αντίστοιχα.

Το ελληνικό μπάσκετ απόψε παίρνει… φωτιά μιας και συνολικά 6 ομάδες μας ρίχνονται στη «μάχη» των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Για το Basketball Champions League και το ENBL Προμηθέας Πατρών και Ηρακλής θέλουν να συνεχίσουν με νίκες και να βάλουν βάσεις για ακόμα καλύτερη πορεία στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, ο Προμηθέας θα υποδεχθεί στην Πάτρα την Λέγκια (20:00), θέλοντας να πάρει την τρίτη του νίκη στον όμιλο του Champions League, ελπίζοντας σε ήττα της Ρίτας για να ανέβει στην πρώτη θέση.

Λίγο αργότερα, ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει την Νιούκαστλ στο δεύτερό του παιχνίδι στο ENBL. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο 1-0 μετά την επικράτηση ενάντια στην Ρίγας Ζέλι και θέλουν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί.