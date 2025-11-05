Ομάδες

Ελληνικές «μάχες» σε EuroCup και FIBA Europe Cup
Οnsports Τeam 05 Νοεμβρίου 2025, 09:42
ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι, ΠΑΟΚ και Άρης Betsson, έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θέλουν να συνεχίσουν την πολύ καλή, μέχρι τώρα, πορεία τους στις δύο διοργανώσεις.

Οι ελληνικές ομάδες έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, καθώς πέραν του Παναθηναϊκού για τη EuroLeague και άλλοι εκπρόσωποί μας αγωνίζονται απόψε για τη διοργάνωση του EuroCup και του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από την Τρέπτσα για την 4η αγωνιστική του Europe Cup και θα ψάξει την τρίτη του νίκη (19:30). Ακόμη, το Περιστέρι θα υποδεχθεί την Μπιλμπάο και θέλει να κάνει το 4/4 (19:30) και να πάρει οριστικά την πρώτη θέση του ομίλου του.

Την ευρωπαϊκή του πορεία συνεχίζει και ο Άρης Betsson στο Eurocup. Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν στις 20:00 την Σλασκ και θέλουν να πανηγυρίσουν και αυτοί την τρίτη τους νίκη.



