Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Α1 Γυναικών | Η ώρα και το κανάλι
INTIME SPORTS
Onsports Team 01 Νοεμβρίου 2025, 10:30
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» στην Α1 Γυναικών | Η ώρα και το κανάλι

Η ώρα για το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός έφτασε, με τις «ερυθρόλευκες» να υποδέχονται τις «πράσινες» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών.

Το μεγάλο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου (01-02/11) θα γίνει στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει αήττητες το πρωτάθλημα, μετρώντας από τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς.

Η ομάδα του Πειραιά έχει επιβληθεί επί των Πρωτέα Βούλας, Παναθλητικό και Ανόρθωση Βόλου, ενώ προέρχονται από «βαριά» ήττα (99-57) από την ισχυρή Βαλένθια στη Euroleague. Από την άλλη, το «τριφύλλι» έχουν νικήσει Αθηναϊκό, ΠΑΣ Γιάννινα και Πρωτέα και προέρχονται από το μεγάλο «διπλό» (78-70) επί της ισπανικής Αβενίδα στο Eurocup. Διαιτητές θα είναι οι Αγραφιώτης, Τεφτίκης και Αργυρούδης.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την Α1 Γυναικών, είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το υβριδικό κανάλι του Mega, το Mega News, το οποίο εκπέμπει διαδικτυακά, αλλά και μέσω Cosmote TV και Nova.



