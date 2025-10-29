Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!

INTIME SPORTS

Οnsports team

Το Περιστέρι επικράτησε (87-75) και της Μπρνο και συνεχίζει αήττητο την πορεία του στο Fiba Europe Cup.

Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς πέτυχε στη διοργάνωση η ομάδα των δυτικών προαστείων.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, «χτίζοντας» από νωρίς διαφορά ασφαλείας (31-16 στο πρώτο δεκάλεπτο), την οποία διαχειρίστηκε με ωριμότητα μέχρι το φινάλε.

Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι μείωσαν σε 76-70 τρία λεπτά πριν το τέλος, το Περιστέρι παρέμεινε συγκεντρωμένο και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πρπα, Σακάτσι, Κοτρόμπας-Ντασκάλου

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-16, 46-31, 58-49, 87-75

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 22 (4), Καρντένας 6 (2), Βαν Τούμπεργκεν 22 (1), Πέιν 12, Ιτούνας 5 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 8 (1), Κακλαμανάκης 5, Γιάνκοβιτς 7 (1), Παπαγεωργίου.

ΜΠΡΝΟ (Βάνεκ): Ρίχτεκι 2, Στράνελ, Φάρσκι 11 (2), Σβόμποντα (1), Κρίβανεκ 2, Κέιβαλ 12, Πούλπαν, Γκρόουβς 8 (1), Σίμκο, Γουίλιαμς 29 (4), Καλού.