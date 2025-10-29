Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!
INTIME SPORTS
Οnsports team 29 Οκτωβρίου 2025, 20:04
ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!

Το Περιστέρι επικράτησε (87-75) και της Μπρνο και συνεχίζει αήττητο την πορεία του στο Fiba Europe Cup.

Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς πέτυχε στη διοργάνωση η ομάδα των δυτικών προαστείων.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, «χτίζοντας» από νωρίς διαφορά ασφαλείας (31-16 στο πρώτο δεκάλεπτο), την οποία διαχειρίστηκε με ωριμότητα μέχρι το φινάλε.

Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι μείωσαν σε 76-70 τρία λεπτά πριν το τέλος, το Περιστέρι παρέμεινε συγκεντρωμένο και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πρπα, Σακάτσι, Κοτρόμπας-Ντασκάλου
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-16, 46-31, 58-49, 87-75
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 22 (4), Καρντένας 6 (2), Βαν Τούμπεργκεν 22 (1), Πέιν 12, Ιτούνας 5 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 8 (1), Κακλαμανάκης 5, Γιάνκοβιτς 7 (1), Παπαγεωργίου.
ΜΠΡΝΟ (Βάνεκ): Ρίχτεκι 2, Στράνελ, Φάρσκι 11 (2), Σβόμποντα (1), Κρίβανεκ 2, Κέιβαλ 12, Πούλπαν, Γκρόουβς 8 (1), Σίμκο, Γουίλιαμς 29 (4), Καλού.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Ρενάτο - Αποχώρησε με σφίξιμο στον δικέφαλο, κάνει μαγνητική
20 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Ρενάτο - Αποχώρησε με σφίξιμο στον δικέφαλο, κάνει μαγνητική
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Βινίσιους ζήτησε δημόσια συγγνώμη από όλους εκτός από τον Τσάμπι Αλόνσο
50 λεπτά πριν Ο Βινίσιους ζήτησε δημόσια συγγνώμη από όλους εκτός από τον Τσάμπι Αλόνσο
EUROPA LEAGUE
H UEFA τιμώρησε τη Φέγενορντ για τα καπνογόνα πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό
2 ώρες πριν H UEFA τιμώρησε τη Φέγενορντ για τα καπνογόνα πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2: Ανατροπή με πανέμορφα γκολ από Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς - Βίντεο
2 ώρες πριν Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2: Ανατροπή με πανέμορφα γκολ από Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved