Eurocup, Πανιώνιος – Τρέντο 87-91: Ήττα των «κυανέρυθρων» στο ντεμπούτο του Ζούρου
INTIME SPORTS
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 23:01
ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup, Πανιώνιος – Τρέντο 87-91: Ήττα των «κυανέρυθρων» στο ντεμπούτο του Ζούρου

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε 87-91 από την Τρέντο στο κλειστό της Γλυφάδας, σε μια αναμέτρηση που ο Ηλίας Ζούρος έκανε το ντεμπούτο του στον «κυανέρυθρο» πάγκο.

Οι «κυανέρυθροι» πλήρωσαν τις τάσεις αυτοχειρίας του στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο και υπέστη την τέταρτη ήττα του σε πέντε αγωνιστικές στον Β' όμιλο του Eurocup.

Ο Πανιώνιος πέταξε στον κάδο των... απορριμάτων το εξαιρετικό της αμυντικά πρώτο ημίχρονο, όπως και το ρεσιτάλ παραγωγικότητας στην τρίτη περίοδο όταν και έλεγχε πλήρως την αναμέτρηση, καθώς στο τέταρτο δεκάλεπτο κόλλησε στην άμυνα των Ιταλών.

Η Τρέντο, βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75, απάντησε με επιμέρους σκορ 28-15 κι όχι μόνο επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, αλλά έφυγε με το «διπλό».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περάντι, Χάτζιτς, Τσελίκ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-17, 42-45, 72-63, 87-91
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Ουάτσον 20, Σταρκς 8, Πάπας 12 (2), Τσαλμπούρης 18 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 18 (3), Κρούζερ 8 (1), Πατρίκης, Γκίκας 3 (1).
ΤΡΕΝΤΟ (Καντσελιέρι): Στούαρντ 18 (2), Τζόουνς 20 (1), Νιάνγκ 10 (1), Γιόγκελα 16 (3), Φοράι, Αϊριένμπουβα, Μαβούγκμπε 4, Όλντριτζ 2, Γιακιμόβσκι 8 (1), Μπαγιέχε 8, Χασάν 5 (1).



