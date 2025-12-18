Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς - Επιστροφή Τσέριν, πρόβλημα με Τουμπά για ΠΑΟΚ

Onsports Team

Ο Άνταμ Τσέριν επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ενόψει ΠΑΟΚ, ο Αχμέντ Τουμπά είναι εκτός με ίωση, ενώ οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Ο Παναθηναϊκός άφησε ήδη πίσω του τη νίκη επί της Καβάλας για το Κύπελλο Ελλάδας και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της super League με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (21/12, 19:30).

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον τον Άνταμ Τσέριν να επιστρέφει σε φουλ πρόγραμμα προπονήσεων, έχοντας αναρρώσει πλήρως από την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Από εκεί και πέρα, οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες από το παιχνίδι με την Καβάλα, θα υποβληθούν σε εξετάσεις για να εξακριβωθεί το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και πότε θα επιστρέψουν.

Ο Πελίστρι έκανε ατομικό πρόγραμμα, ο Κυριακόπουλος θεραπεία, ενώ απουσίασαν οι Τουμπά (ίωση), Ντέσερς και Λαφόν (συμμετοχή στο Κόπα Άφρικα).

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Όσοι έπαιξαν περισσότερο από ένα ημίχρονο στον αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα, έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Τσέριν που ανάρρωσε από την ίωση. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Κυριακόπουλος, ενώ απόντες ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν (λόγω συμμετοχής στο Κόπα Άφρικα) και ο Τουμπά με ίωση. Σε εξετάσεις θα υποβληθούν οι Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στον αγώνα κόντρα στην Καβάλα».