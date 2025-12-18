Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα για τον δρόμος προς τα προημιτελικά

Οnsports Τeam

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων playoffs του Κυπέλλου για τις αναμετρήσεις που απομένουν για να βγουν τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Μετά το πέρας της της League Phase του Κυπέλλου, μέσω της οποίας τέσσερις ομάδες πήραν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά και άλλες οκτω προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των playoffs.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των τεσσάρων ζευγαριών, των οποίων οι νικητές θα βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

15:00 Άρης – Παναιτωλικός (Κλεάνθης Βικελίδης)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

17:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (Παγκρήτιο Στάδιο)

*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv

