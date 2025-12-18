Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτό είναι το πρόγραμμα για τον δρόμος προς τα προημιτελικά
Οnsports Τeam 18 Δεκεμβρίου 2025, 15:07
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων playoffs του Κυπέλλου για τις αναμετρήσεις που απομένουν για να βγουν τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Μετά το πέρας της της League Phase του Κυπέλλου, μέσω της οποίας τέσσερις ομάδες πήραν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά και άλλες οκτω προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των playoffs.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των τεσσάρων ζευγαριών, των οποίων οι νικητές θα βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

  • 15:00 Άρης – Παναιτωλικός (Κλεάνθης Βικελίδης)
  • 17:30 Βόλος – Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
  • 20:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (Γήπεδο Τούμπας)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

  • 17:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (Παγκρήτιο Στάδιο)

*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

  • Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου
  • Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου
  • Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου
  • Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου
  • Τελικός: 25 Απριλίου


