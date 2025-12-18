Νιλικίνα: «Είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε»

Οnsports Τeam

Ο Φρανκ Νιλικίνα μίλησε για την κατάσταση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός και το αυριανό παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με την Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο την Βιλερμπάν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θέλει να επιστρέψει στις νίκες αλλά και στις καλές εμφανίσεςι για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τα αρνητικά αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου. Ο Φρανκ Νιλικίνα ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί.

Αναλυτικά είπε:

Για τη Βιλερμπάν και την αντίδραση του Ολυμπιακού: «Θα είναι ωραίο που θα αντιμετωπίσω γνώριμα πρόσωπα. Θέλουμε να κερδίσουμε, ειδικά επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι».

Για το αν μίλησε η ομάδα στα αποδυτήρια: «Πάντα μιλάμε στην ομάδα και με τους προπονητές για το πως θα γίνουμε καλύτεροι είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε. Υπάρχει χώρος για βελτίωση».

Για τις απαιτήσεις στον Ολυμπιακό: «Ξέρω ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές για τον Ολυμπιακό. Πάντα είναι υψηλό το επίπεδο και δεν με έχει απογοητεύσει, αφού ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πάντα σε υψηλό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να βελτιωθούμε και προσπαθούμε σκληρά για αυτό».