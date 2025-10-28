BCL: Για το «3 στα 3» η ΑΕΚ στη Σλοβακία - Το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Οnsports Τeam

Με στόχο να συνεχίσει το αήττητο σερί της και να παραμείνει μόνη πρώτη στον 6ο όμιλο του Basketball Champions League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται την Τρίτη (28/10, 19:00) στη «GOPASS Arena» της Μπρατισλάβα, απέναντι στην Πατριότι Λέβιτσε, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η Ένωση έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή της πορεία στο BCL, με δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, και θέλει να κάνει το «3 στα 3» για να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.

Η ΑΕΚ προέρχεται από πειστική εντός έδρας νίκη με 91-77 επί της ουγγρικής Ζόλνοκι, δείχνοντας σταδιακή βελτίωση σε άμυνα και δημιουργία.

Απέναντί της, η Πατριότι Λέβιτσε (ρεκόρ 1-1) έχει αποδείξει ότι μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι, προερχόμενη από άνετη νίκη στη Ρίγα με 92-73, και θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της ώστε να «πιάσει» την Ένωση στη βαθμολογία.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και η βαθμολογία του 6ου ομίλου:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία) – ΑΕΚ (19:00)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Ζόλνοκι (Ουγγαρία) – Ρίγα (Λετονία)

Η βαθμολογία