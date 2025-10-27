Ομάδες

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 16:42
ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και παρακολούθησε την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα, ενώ στο περιθώριο του παιχνιδιού φωτογραφήθηκε με τη σταρ του Χόλιγγουντ.

Στην Ισπανία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιβηρική χερσόνησο είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο «Santiago Bernabeu» και να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα.

Η «Βασίλισσα» κατάφερε να πάρει με άνεση την νίκη, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τα επεισόδια που έγιναν στο τέλος του αγώνα με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο περιθώριο της αναμέτρησης συνάντηση την ηθοποιό, Πενέλοπε Κρουζ, η οποία παρακολουθούσε και εκείνη το «Εl classico», με τον ισχυρό άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ να αναρτά και τη φωτογραφία των δυο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



