Εθνική Γυναικών: Συνεχίζει και επίσημα ο Πρέκας
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 13:23
Ο Πέτρος Πρέκας θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής κι επίσημα. Στη θέση της General Manager η Εβίνα Μάλτση.

Αποτελούσε κοινό μυστικό και σήμερα πήρε και επίσημη μορφή. Ο Πέτρος Πρέκας θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Γυναικών, ενώ η Εβίνα Μάλτση θα έχει το ρόλο της General Manager. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Στις 12 Νοεμβρίου θα ανοίξει το πρώτο “παράθυρο” της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2027, με την Εθνική Γυναικών να αρχίζει την πορεία της από το κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης στην Κοζάνη, όπου θα αντιμετωπίσει την Κροατία (19.00, ΕΡΤ).

Η διαδρομή της ομάδας προς την πρόκριση στη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027 σε τέσσερις χώρες (Βέλγιο, Λιθουανία, Φινλανδία, Σουηδία) θα ξεκινήσει με τον Πέτρο Πρέκα στην κορυφή της τεχνικής ηγεσίας.

Στο επιτελείο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ελλάδας θα συνεχίσει να βρίσκεται η Σοφία Κλιγκοπούλου από τη θέση της Director Of Team Operation της Εθνικής Γυναικών, και προστίθεται η Εβίνα Μάλτση η οποία αναλαμβάνει τη θέση της General Manager.
Αναλυτικά το επιτελείο της ομάδας:

Σοφία Κλιγκοπούλου – Director Of Team Operations – Senior Women’s National Team

Εβίνα Μάλτση – General Manager

Πέτρος Πρέκας – Προπονητής

Αικατερίνη Δελή – Βοηθός Προπονητή

Νίκος Καμπούρης – Βοηθός Προπονητή

Νίκος Παπαβασιλείου – Γυμναστής

Ειρηναίος Καραμάνης – Γιατρός

Λουκία Ζουρνή –  Φυσικοθεραπεύτρια

Νίκος Παπάς – Φυσικοθεραπευτής

Ανδρέας Φραντζέσκος – Φροντιστής

Ανδρέας Κουτσιάφτης – Φροντιστής

 
 


