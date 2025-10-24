Κύπελλο Ελλάδας: Μόνο στον τελικό Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός | Άγνωστο που θα γίνει το Final 8

Οnsports Τeam

Η ΕΟΚ πραγματοποίησε την κλήρωση για την τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας και όπως φαίνεται, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό!

Για ακόμη μία χρονιά, το ενδιαφέρον του θεσμού αναμένεται να κορυφωθεί στο μεγάλο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο, καθώς η κλήρωση δεν επιτρέπει διασταύρωση των δύο «αιωνίων» σε προηγούμενο… στάδιο. Το μόνο που απομένει να ξεκαθαρίσει είναι το πού και με ποιον τρόπο θα διεξαχθεί η τελική φάση του Κυπέλλου.

Οι παρουσίες στην κλήρωση

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, παρουσία εκπροσώπων των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση. Την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκπροσώπησε ο Σταύρος Ντίνος, την ΚΑΕ ΑΕΚ ο Σάββας Ανεστιάδης, την ΚΑΕ Άρης ο Αγαπητός Διακογιάννης και την ΚΑΕ Αμαρουσίου οι Θανάσης Σουφλιάς και Φάνης Κουμπούρας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους και εξήγησε τη διαδικασία, αλλά και τις αλλαγές που θα ισχύσουν στη φετινή διοργάνωση. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη διαμόρφωση των διασταυρώσεων, ενώ ειδική αναφορά έγινε και στον νικητή του UNICEF Trophy, ο οποίος, αν επικρατήσει του 12ου της Greek Basketball League, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη φάση 5-12/UNICEF Trophy.

Το πρόγραμμα του Final-8

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

5ος/12ος ή UNICEF – 8ος/9ος (1)

1ος – 4ος (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

2ος – 3ος (3)

6ος/11ος – 7ος/10ος (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)

Νικητής Α – Νικητής Β

Το σύστημα διεξαγωγής

Στην τελική φάση θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα βρίσκονται στις θέσεις 1-4 της Greek Basketball League μετά το τέλος του πρώτου γύρου, καθώς και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οκτώ ομάδες θα κοντραριστούν σε νοκ άουτ αγώνες, όπως προέκυψε από την κλήρωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νικητής του UNICEF Trophy δεν έχει απ’ ευθείας θέση στο Final 8. Θα παίξει απέναντι στον 12ο της βαθμολογίας στο τέλος του πρώτου γύρου, και ο νικητής θα προκριθεί στο Play-In τουρνουά, εκεί όπου θα αγωνιστούν και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 11 (ζευγάρια: 5–12/UNICEF Trophy, 6–11, 7–10, 8–9).

«Κλειδωμένος» ο τελικός των αιωνίων

Όπως όλα δείχνουν, η φετινή διοργάνωση έχει ήδη… προδιαγράψει το πιο πολυαναμενόμενο σενάριο. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός μόνο στον τελικό. Η κλήρωση τούς φέρνει σε διαφορετικές πλευρές του bracket και εφόσον επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί, θα αναμετρηθούν στο ματς που θα κρίνει τον τίτλο του Κυπέλλου Ελλάδας, για άλλη μια χρονιά με… άρωμα «αιωνίων».