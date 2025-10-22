Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8

Οnsports Τeam

Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ την Παρασκευή (24/10) στις 12:30 θα διεξαχθεί η κλήρωση για τα ζευγάρια του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας, με το ενδεχόμενο, μετά από πολλά χρόνια, να δούμε ένα ντέρμπι «αιωνίων» πριν από την τελική φάση.

Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην Stoiximan GBL μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης.

Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της Stoiximan GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.