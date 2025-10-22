FIBA Europe Cup: «Μάχες» για Περιστέρι και ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Οι δύο ελληνικές ομάδες συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κόντρα σε Κουτάισι και Ανβίλ αντίστοιχα.

Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν με νίκες στο FIBA Europe Cup μετά από τα θετικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, η οποία εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν, θα αντιμετωπίσει στην έδρα της (19:30) την Κουτάισι με στόχο το «δύο στα δύο».

Στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ανβίλ, στην Πολωνία.

Η κατάταξη στον όμιλο του Περιστερίου

Μπιλμπάο 1-1 Μπρνο 1-1 Περιστέρι 1-0 Κουταΐσι 0-1

Η κατάταξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ