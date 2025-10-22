Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

FIBA Europe Cup: «Μάχες» για Περιστέρι και ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 13:28
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ / Περιστέρι

FIBA Europe Cup: «Μάχες» για Περιστέρι και ΠΑΟΚ

Οι δύο ελληνικές ομάδες συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κόντρα σε Κουτάισι και Ανβίλ αντίστοιχα.

Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν με νίκες στο FIBA Europe Cup μετά από τα θετικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, η οποία εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν, θα αντιμετωπίσει στην έδρα της (19:30) την Κουτάισι με στόχο το «δύο στα δύο».

Στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ανβίλ, στην Πολωνία. 

Η κατάταξη στον όμιλο του Περιστερίου

  1. Μπιλμπάο 1-1
  2. Μπρνο 1-1
  3. Περιστέρι 1-0
  4. Κουταΐσι 0-1

Η κατάταξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ

  1. ΠΑΟΚ 1-0
  2. Μπράουνσβαϊγκ 1-0
  3. Ανβίλ 0-1
  4. Τρέπτσα 0-1


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
40 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
BASKET LEAGUE
Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
42 λεπτά πριν Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
43 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved