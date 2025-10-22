FIBA Europe Cup: «Μάχες» για Περιστέρι και ΠΑΟΚ
Οι δύο ελληνικές ομάδες συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κόντρα σε Κουτάισι και Ανβίλ αντίστοιχα.
Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν με νίκες στο FIBA Europe Cup μετά από τα θετικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα.
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, η οποία εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν, θα αντιμετωπίσει στην έδρα της (19:30) την Κουτάισι με στόχο το «δύο στα δύο».
Στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ανβίλ, στην Πολωνία.
Η κατάταξη στον όμιλο του Περιστερίου
- Μπιλμπάο 1-1
- Μπρνο 1-1
- Περιστέρι 1-0
- Κουταΐσι 0-1
Η κατάταξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ
- ΠΑΟΚ 1-0
- Μπράουνσβαϊγκ 1-0
- Ανβίλ 0-1
- Τρέπτσα 0-1