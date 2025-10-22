Ομάδες

Πανιώνιος: Χωρίς Χαντς με Μπουντούτσνοστ
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 15:36
ΜΠΑΣΚΕΤ / Πανιώνιος

Πανιώνιος: Χωρίς Χαντς με Μπουντούτσνοστ

Χωρίς τον Τζέιλεν Χαντς θα παραταχθεί ο Πανιώνιος στην αποψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μπουντούτσνοστ. 

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει εκτός έδρας, στο Μαυροβούνιο, τη Μπούντουτσνοστ, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του EuroCup, απόψε Τετάρτη (22/10, 20:00), με τους "κυανέρυθρους" να μη μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Τζέιλεν Χαντς.

Ο Αμερικανός άσος υπέστη τράβηγμα στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό και κρίθηκε απαραίτητο να προφυλαχθεί, εν όψει της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης της Stoiximan GBL κόντρα στον Άρη (Σάββατο, 25/10, 18:15) , ενώ η κατάστασή του θα εκτιμηθεί από γιατρό της ομάδας στην Αθήνα.



