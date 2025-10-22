Ομάδες

Η UEFA δικαιώνει τον Ελβετό ρέφερι του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός!
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 17:43
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Οι αναφορές της UEFA σε δύο φάσεις του αγώνα ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε τη συντριβή με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Για μία ώρα αγώνα εμφανίστηκε ανταγωνιστικός, εκμεταλλευόμενος τις πολλές και  σημαντικές απουσίες των γηπεδούχων, αλλά μετά την αποβολή του Σαντιάγο Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, κατέρρευσε και δέχθηκε τέσσερα γκολ. 

Η UEFA τοποθετήθηκε επίσημα για κάποιες από τις αμφισβητούμενες φάσεις της αναμέτρησης, μέσω της στήλης VAR Explanation.

Μία από αυτές που προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού ήταν το πέναλτι του Τζολάκη στον Ράσφορντ, με την UEFA να δικαιώνει τον Ελβετό ρέφερι:

«Το νούμερο 88 του Ολυμπιακού (σ.σ. ο Τζολάκης) ανέτρεψε τον αντίπαλό του, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να παίξει την μπάλα».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αιτιολόγησε και την ακύρωση του γκολ του Ελ Κααμπί για να σφυριχθεί πέναλτι, εξηγώντας πως υπήρχε οφσάιντ του Ποντένσε, αλλά ο Έρικ Γκαρθία είχε προηγουμένως αγγίξει την μπάλα με το χέρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA δεν έκανε καμία αναφορά στη φάση της αποβολής του Έσε, καθώς το VAR δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας, αλλά ούτε και στην ανατροπή του Ράσφορντ μέσα στην περιοχή από τον Πιρόλα στο 84ο λεπτό με το σκορ στο 6-1.



