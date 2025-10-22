Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ ο Χολμς για την Βίρτους Μπολόνια

Χωρίς τον Ρισόν Χολμς θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην Μπολόνια για την αναμέτρηση με την Βίρτους.

Με σημαντικά προβλήματα θα ταξιδέψει για την Μπολόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR, ενόψει της αναμέτρησης με την Βίρτους για την 6η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague (24/10, 21:00).

Οι πράσινοι προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στο Telekom Center Athens, με τον Ρισόν Χολμς να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία λόγω των ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν θα βρίσκεται στην αποστολή που θα ταξιδέψει το πρωί της Πέμπτης (23/10) για την Μπολόνια και θα παραμείνει στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του, όπως και οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Αυτό σημαίνει πως ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του για τη θέση του σέντερ τους Ομέρ Γιουρτσέβεν και Ντίνο Μήτογλου.

Πλέον, ζητούμενο είναι να προλάβει ο Χολμς την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική στην Αθήνα (28/10, 21:15).

Θυμίζουμε πως την επόμενη εβδομάδα υπάρχει διπλή αγωνιστική, με τους πράσινους να ταξιδεύουν την Παρασκευή (31/10) στο Μονακό.