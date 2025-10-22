ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»

Οnsports Τeam

Στην ανακοίνωση της κατ’ αρχήν συμφωνίας με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη για την εξαγορά της ΚΑΕ προχώρησε ο ΠΑΟΚ.

Πολύ κοντά στην αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ύστερα από την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».