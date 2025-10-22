Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 14:51
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»

Στην ανακοίνωση της κατ’ αρχήν συμφωνίας με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη για την εξαγορά της ΚΑΕ προχώρησε ο ΠΑΟΚ.

Πολύ κοντά στην αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ύστερα από την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
37 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
39 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
BASKET LEAGUE
Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
40 λεπτά πριν Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
42 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved