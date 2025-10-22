Ομπράντοβιτς για Μπάτλερ: «Θα μάθουμε σύντομα»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα έδωσε τη δική του απάντηση για το θέμα της επικείμενης μεταγραφής του Αμερικανού παίκτη στον Ερυθρό Αστέρα.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Τζάρεντ Μπάτλερ θα αποτελέσει την νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, σήμερα τα δεδομένα άλλαξαν με τον Ερυθρό Αστέρα όχι απλά να μπαίνει… σφήνα στην υπόθεση, αλλά και να κάνει τη διαφορά φτάνοντας μια ανάσα από την απόκτηση του παίκτη, σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.

Η ομάδα του Βελιγραδίου φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της μεταγραφής, «κλέβοντας» τον παίκτη μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού.

Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε και ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων» αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτά είναι πράγματα που κυκλοφορούν κάπου στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχουμε ακόμη δει ποια είναι η αλήθεια. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα».