Μια ανάσα από τους «ερυθρόλευκους» ο Μπάτλερ

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως υπάρχει στην περίπτωση της μεταγραφής του Αμερικανού παίκτη από τον Ολυμπιακό, μιας και σημερινά δημοσιεύματα τον θέλουν να βρίσκεται κοντά στον Ερυθρό Αστέρα.

Αν και χθες το βράδυ η μεταγραφή του Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ολυμπιακού έμοιαζε να είναι θέμα… λεπτομερειών, το σκηνικό σήμερα το πρωί άλλαξε με τον έμπειρο παίκτη να απομακρύνεται από το λιμάνι, αλλά να παραμένει σε «ερυθρόλευκο» φόντο.

Ο Αμερικανός γκαρντ δέχτηκε πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα και φαίνεται για πολλούς λόγους να προτιμά το περιβάλλον της ομάδας του Βελιγραδίου και η τελική συμφωνία να μην είναι μακριά.

Πάντως αν ναυαγήσει η περίπτωση Μπάτλερ στον Ολυμπιακό οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προς άλλη κατεύθυνση, μιας και πλέον είναι δεδομένο ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πάρει την απόφαση να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του, με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την περίπτωση του Κίναν Έβανς.