Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με Μπάτλερ

Οnsports Τeam

Τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Τζάρεντ Μπάτλερ έχει εντείνει τις τελευταίες ώρες ο Ολυμπιακός.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αμερικάνου γκαρντ εμφανίζεται ο Ολυμπιακός. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του πρώην, πλέον, άσου των Σανς και εμφανίζονται πιο… μπροστά σε σχέση με την Παρτιζάν και την Παρί.

Οι Σέρβοι ήταν οι πρώτοι που είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, μόλις έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του Φοίνιξ, πριν την εκκίνηση του NBA, ενώ δυναμικά έχουν «μπει» και οι Γάλλοι. Όμως, ο Ολυμπιακός δείχνει να ετοιμάζεται για να εντάξει τον Αμερικάνο γκαρντ στο ρόστερ του.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, σε περίπτωση που ο Τζάρεντ Μπάτλερ συμφωνήσει με τους Πειραιώτες, τότε θα υπάρξει κάποια αποδέσμευση, με τον Σέιμπεν Λι να είναι ο πρώτος υποψήφιος για να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό.