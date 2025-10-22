Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Χαμός στον Τύπο της Ισπανίας για τη διαιτησία - «Σοβαρά λάθη»

Οnsports Τeam

Μεγάλη αίσθηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχουν προκαλέσει οι διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Παρότι οι Καταλανοί πανηγύρισαν μια ευρεία νίκη 6-1 στο Μονζουίκ, το παιχνίδι στιγματίστηκε από δύο αποφάσεις του Ελβετού διαιτητή Ουρς Σνάιντερ, οι οποίες, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήρθε στο 57ο λεπτό, λίγα μόλις λεπτά αφότου ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 2-1 με πέναλτι του Ελ Κααμπί και έδειχνε να επιστρέφει στο ματς. Ο Έσε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κασαδό, σε μια φάση που ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς «ερυθρολεύκων». Το τεχνικό τιμ και οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ ξέσπασαν στον ρέφερι, θεωρώντας την απόφαση άδικη και καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Λίγο αργότερα, η Μπαρτσελόνα κέρδισε πέναλτι σε πτώση του Ράσφορντ, μετά από έξοδο του Τζολάκη. Παρότι η φάση εξετάστηκε από το VAR, η απόφαση επικυρώθηκε και ο Γιαμάλ ευστόχησε για το 3-1, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη των γηπεδούχων.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και μεγάλα ισπανικά Μέσα, όπως η Marca και η AS, δεν παρέλειψαν να ασκήσουν κριτική στις αποφάσεις του διαιτητή.

Στη Marca, ο γνωστός αναλυτής διαιτησίας Πέρεθ Μπουρούλ χαρακτήρισε ξεκάθαρο λάθος την αποβολή του Έσε, επισημαίνοντας:

«Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα σοβαρό λάθος, επειδή ξεκάθαρα δεν έπρεπε να δείξει κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασάδο. Είναι ένα λάθος που μπορούσε να αποφύγει».

Αντίστοιχα, η AS έδωσε έμφαση στο πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Ράσφορντ. Ο αναλυτής της και πρώην διαιτητής της La Liga, Ιτουράλδε Γκονζάλεθ, ήταν ακόμη πιο αυστηρός:

«Δεν μπορεί να σφυρίζεται τέτοιο πέναλτι. Ο Ράσφορντ βουτάει και θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο».

Η Mundo Deportivo, σε πιο ουδέτερο τόνο, αναγνώρισε ότι τόσο η αποβολή του Έσε όσο και το πέναλτι του Ράσφορντ είναι αμφισβητούμενες φάσεις. Στο ρεπορτάζ της αναφέρει:

«Μια κούρσα του Ράσφορντ τελείωσε με τον ίδιο να ντριμπλάρει δίπλα στον τερματοφύλακα, ο οποίος τον μπλόκαρε καθώς έφευγε. Το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή, ο οποίος έδωσε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι που ο Λαμίν Γιαμάλ μετέτρεψε σε γκολ, για να καλύψει μια μάλλον αφανή εμφάνιση».

Από την άλλη, η Sport, επίσης καταλανική, επέλεξε να μη σχολιάσει τις διαιτητικές αποφάσεις, επικεντρώνοντας την κριτική της στο «σκληρό παιχνίδι» των Πειραιωτών, όπως το χαρακτήρισε.