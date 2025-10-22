EuroCup: Ήττα για τον Άρη από την Μανρέσα στο Αλεξάνδρειο

Οnsports Τeam

Υπερέχοντας, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, η Μανρέσα υπέταξε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, για την 4η αγωνιστική του EuroCup, τον Άρη 86-79.

«Κλειδιά» της στην κατάκτηση του θετικού αποτελέσματος ήταν η κυριαρχία της στη ρακέτα (μάζεψε 34 ριμπάουντ, από τα οποία 13 ήταν επιθετικά ), η εκτελεστική της δεινότητα από τα 6.75 (10/26 τρίποντα) και η εξαιρετική, κατά διαστήματα, άμυνά της.

Κορυφαίοι της στο παρκέ ήταν οι Ρέτιν Ομπάχοσαν (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα), Αλφόνσο Πλάμερ (18 πόντοι, με 4/8 τρίποντα).

Στοίχισαν στον Άρη, ο οποίος μέτρησε τη δεύτερη συνεχή ευρωπαϊκή ήττα του, η αστοχία και τα 18 λάθη. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι είχε άποντο (0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ), τον θεωρητικά καλύτερο παίκτη του, τον Μπριν Φορμπς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για 13:07.

Πάλεψαν περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς οι Στίβεν Ίνοκ (19 πόντοι), Ρόνι Χαρέλ (15 πόντοι, 4 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-44, 64-66, 79-86

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Κονσταντίνοβς (Λετονία), Κάλιτς (Σερβία)

Άρης (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Τζόουνς 9, Φορμπς, Μερκβιλάντζε 2, Φόρεστερ 8, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 10 (1), Ίνοκ 19 (1), Χαρέλ 15 (2), Κουλμπόκα 4 (1).

Μανρέσα (Ντιέγκο Οκάμπο): Ακομπούντου-Εγιόγκου, Μπενίτεζ 4, Ρέγιες 5 (1), Ούμπαλ 13 (2), Στέινμπεργκς 10 (2), Κνούντσεν 3, Ολίντε 4, Ομπάσοχαν 20 (1), Γκόλντεν 4, Ιζάου-Μπολαβιέ 2, Πέρεθ 3, Πλάμερ 18 (4).