Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 14:49
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν

Νέο πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος μετά τις επιστροφές των Ουόκα, ΜακΚίσικ και Φουρνιέ, είδε τον Κώστα Παπανικολάου να μένει εκτός. 

 
Δε μπορεί να ησυχάσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος μπορεί να είδε τους Φουρνιέ, Ουόκαπ και ΜακΚίσικ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, σήμερα όμως είδε τον Κώστα Παπανικολάου να μένει εκτός. 
 
Στη σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων», ο αρχηγός της ομάδας δέχθηκες χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού και να είναι αμφίβολος τόσο για την αναμέτρηση με την Μπάγερν, όσο κι αυτή με τη Μύκονο.

Η κατάσταση του Παπανικολάου θα επανεκτιμηθεί το βράδυ, όταν και θα αποφασιστεί αν ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα είναι στην αποστολή που θα ταξιδέψει για το Μόναχο και το ματς με την Μπάγερν.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
37 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη - «Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
39 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου με τη Μπάγερν
BASKET LEAGUE
Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
40 λεπτά πριν Κολοσσός: Ανακοίνωσε ΜακΚλάναχαν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
42 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Την Παρασκευή η κλήρωση του Final-8
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved