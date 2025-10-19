Μπάσκετ Γυναικών: Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός, πέρασε και από τη Βούλα

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αήττητος στο πρωτάθλημα, καθώς πέρασε με 93-75 από την έδρα του Πρωτέα Βούλας, έχοντας μεγάλη πολυφωνία στην επίθεση.

Ακάθεκτη συνεχίζει η ομάδα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Τα κορίτσια της Σελέν Ερντέμ έπαιξαν για μια ακόμα φορά θεαματικό μπάσκετ και πέρασαν εύκολα από την έδρα του Πρωτέα (75-93), κάνοντας το 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

O Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ σούταρε εξαιρετικά με 10/24 τρίποντα (40%), έχοντας 27 ασίστ για 13 λάθη.

Πρωταγωνίστριες για το «τριφύλλι» ήταν οι Φιγιόντα Φιτζέραλντ (25π., 7/10 διπ., 6 ριμπ., 5 ασ.) και Ιωάννα Κριμίλη (23π., 4/6 τριπ, 7 ριμπ.), με την Σεντόνα Πρινς να έχει 12 πόντους (3/5 διπ., 3 ριμπ.) και τις Τζαελίν Μπράουν (12 ριμπ.) και Κριστίν Βίτολα (8 ριμπ., 7 ασ.) από 11 πόντους.

Από την πλευρά του Πρωτέα, πρώτη σκόρερ ήταν η Μάε Μόργκαν με 25 πόντους (10/24 εντός πεδιάς, 11 ριμπ.), με την Γκρέις Λαουρέν να προσθέτει άλλους 20 (7/8 διπ.).

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 35-42, 53-63, 75-93

