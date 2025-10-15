Ομάδες

Περιστέρι: Ομάδα και κόσμος για την 4η σερί νίκη!
Onsports team 15 Οκτωβρίου 2025, 23:59
ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι: Ομάδα και κόσμος για την 4η σερί νίκη!

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Περιστερίου με την Κουτάισι για την 2η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι:

«Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα με την Κουτάισι για την 2η αγωνιστική του FIBA Europe Cup που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη (22/10, 19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του περιμένουν τον κόσμο στο πλευρό τους για να διευρύνουν μαζί το αήττητο σερί της ομάδας.

Τα εισιτήρια για το ματς με την Κουτάισι (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, 19:30) διατίθενται ήδη εδώ: https://www.ticketmaster.gr

Επιπλέον, τα εισιτήρια θα διατίθενται την ερχομένη Δευτέρα (20/10) και Τρίτη (21/10) 17:00 – 20:00 από τα γραφεία του Κλειστού Γυμναστηρίου «Ανδρέας Παπανδρέου» και την Τετάρτη (22/10) από τις 15:30 έως την έναρξη του αγώνα».



