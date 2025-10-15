Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 10:38
ΜΠΑΣΚΕΤ

Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA

Νέος head coach της Team USA είναι ο Έρικ Σποέλστρα με το κοινό μυστικό να παίρνει πλέον επίσημη μορφή. 

Ο Στιβ Κερ έφυγε, ο Έρικ Σποέλστρα ήρθε. Ο μέχρι πρότινος βοηθός του Κερ στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Αμερικής αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή και η Team USA γυρίζει σελίδα. 

Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ αναλαμβάνει την καθοδήγηση της Εθνικής ΗΠΑ για το MundoBasket 2027 της Ντόχα, αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 στο Λος Άντζελες.

Η απόφαση αυτή είχε παρεθί εδώ και καιρό αλλά οι εκκρεμείς υποθέσεις του έμπειρου τεχνικού καθυστερούσαν την ανακοίνωση, η οποία ήρθε πριν από λίγη ώρα με κάθε επισημότητα. 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για να πάρει «πακέτο» Τετέι και Παντελίδη από Κηφισιά
2 λεπτά πριν Μεταγραφές, ΑΕΚ: Αυτή είναι η πρόταση για να πάρει «πακέτο» Τετέι και Παντελίδη από Κηφισιά
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελληνικές «μάχες» στο BCL
28 λεπτά πριν Ελληνικές «μάχες» στο BCL
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA
28 λεπτά πριν Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA
EUROLEAGUE
Ο Αντρέα Τρινκιέρι αισθάνεται δικαιωμένος στην τοποθεσία Πειραιάς
36 λεπτά πριν Ο Αντρέα Τρινκιέρι αισθάνεται δικαιωμένος στην τοποθεσία Πειραιάς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το σπίτι της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Τέξας συνδυάζει την αμερικανική άνεση με τη μεσογειακή απλότητα