Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA

Νέος head coach της Team USA είναι ο Έρικ Σποέλστρα με το κοινό μυστικό να παίρνει πλέον επίσημη μορφή.

Ο Στιβ Κερ έφυγε, ο Έρικ Σποέλστρα ήρθε. Ο μέχρι πρότινος βοηθός του Κερ στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Αμερικής αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή και η Team USA γυρίζει σελίδα.

Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ αναλαμβάνει την καθοδήγηση της Εθνικής ΗΠΑ για το MundoBasket 2027 της Ντόχα, αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 στο Λος Άντζελες.

Η απόφαση αυτή είχε παρεθί εδώ και καιρό αλλά οι εκκρεμείς υποθέσεις του έμπειρου τεχνικού καθυστερούσαν την ανακοίνωση, η οποία ήρθε πριν από λίγη ώρα με κάθε επισημότητα.