ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα στο Fiba Europe Cup
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 12:17
ΜΠΑΣΚΕΤ

Σηκώνει αυλαία στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει στη Θεσσαλονίκη (20:00) την Τρπέτσα.

Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τη φετινή του πορεία στο FIBA Europe Cup έχοντας αντίπαλο την Τρέπτσα, απόψε στη Θεσσαλονίκη.

Με τον κόσμο του αλλά και με τη… φόρα της νίκες επί του Ηρακλή, με 84-82 για τη Stoiximan GBL, η ομάδα του Γιούρι Ζντβοτς θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Fiba Europe Cup.

Tο τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:15 ενώ θα υπάρξει live τηλεοπτική κάλυψε από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 15/10

  • Πέτκιμσπορ - Κορόνα Μπράσοβ 18:00
  • Κουταΐσι - Μπρνο 18:00
  • Οραντέα - ΑΕΚ Λάρνακας
  • Βαλτσέα - Ράστα 19:00
  • Λούμπλιν - Μπόσνα 19:30
  • Μπράουνσβάιγκ - Βλόκλαγουεκ 19:30
  • Μπάκεν Μπέαρς - Ανόρθωση 19:30
  • Τσεντεβίτα Τζούνιορ - Πελίστερ 20:00
  • Πριεβίτζα - Κεραυνός 20:00
  • ΠΑΟΚ - Τρέπτσα 20:15
  • Σόποτ - Νέφτσι 20:15
  • Σαραγόσα - Σομπατέλι 21:00
  • Ντιζόν - Ρέτζιο Εμίλια 21:00
  • Μούρθια - Ρίλσκι 21:30
  • Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Ντιναμό Σάσαρι 21:30


