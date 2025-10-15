ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα στο Fiba Europe Cup

Οnsports Τeam

Σηκώνει αυλαία στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει στη Θεσσαλονίκη (20:00) την Τρπέτσα.

Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τη φετινή του πορεία στο FIBA Europe Cup έχοντας αντίπαλο την Τρέπτσα, απόψε στη Θεσσαλονίκη.

Με τον κόσμο του αλλά και με τη… φόρα της νίκες επί του Ηρακλή, με 84-82 για τη Stoiximan GBL, η ομάδα του Γιούρι Ζντβοτς θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Fiba Europe Cup.

Tο τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:15 ενώ θα υπάρξει live τηλεοπτική κάλυψε από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

