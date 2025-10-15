Ημέρα… γενεθλίων στον Παναθηναϊκό
Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αποψινή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν με τους Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς να είναι στο επίκεντρο λόγω των… γενεθλίων τους.
Πολύ ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή για τον Παναθηναϊκό και πιο συγκεκριμένα για τους Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς.
Ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (21:15), για την 4η αγωνιστική της EuroLeague και στο «Telekom Center Athens» το κλίμα είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο μιας και οι Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς γιορτάζουν τα γενέθλιά τους.
Λόγω του αγώνα τα γενέθλια περνάνε σε δεύτερη… μοίρα, αλλά τουλάχιστον στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στους δύο παίκτες της ομάδας με τον πρώτο να γίνεται 29 χρονών και τον δεύτερο να «κλείνει» τα 32 του χρόνια.
Δείτε τις ευχές του Παναθηναϊκού
Happy birthday @TjShorts5! ?— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 15, 2025
May all your wishes come true in your life! ?#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/mDgmPWrjn1
Happy birthday @Rich_Holmes22! ?— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 15, 2025
All the best to you and your family! ?#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/aZqYlBOuz8