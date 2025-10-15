Ομάδες

Ντουμπάι: Σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε και ανανέωσε με Γκόλεματς
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 15 Οκτωβρίου 2025, 12:24
EUROLEAGUE

Ντουμπάι: Σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε και ανανέωσε με Γκόλεματς

Λίγες ώρες μετά το εμφατικό διπλό κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ντουμπάι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιούριτσα Γκόλεματς. 

Το διπλό μέσα στην Πόλη, επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, φαίνεται πως.... ανέβασε ακόμα περισσότετο στην εκτίμηση των διοικούντων της ομάδας τον Γιούριτσα Γκόλεματς. 

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη η διοίκηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την απόφασή της να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον προπονητή της, μέχρι το 2028. 



