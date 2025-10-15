Ομάδες

Ολυμπιακός: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στη Μακάμπι
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 12:33
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Με τις γνωστές απουσίες κόντρα στη Μακάμπι

Φουρνιέ, Ουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς παραμένουν εκτός και δεν ακολούθησαν την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Βελιγράδι.

Χρόνος για… χάσιμο και για κλάματα δεν υπάρχει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αφήνουν πίσω τους την εντός έδρας ήττα από την Εφές και να έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τον αυριανό αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βελιγράδι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι αναγκασμένος να προετοιμάσει την ομάδα του με τα ίδια ακριβώς προβλήματα που είχε και κόντρα στους Τούρκους, μιας και οι Ουόκαπ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Έβανς παραμένουν εκτός και δεν ακολούθησαν την αποστολή στη Σερβία.



