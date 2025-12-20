NBA: Οι Τίμπεργουλβς «δάγκωσαν» τους Πρωταθλητές, Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα
Ο Άντονι Έντουαρντς επέστρεψε μετά από απουσία τριών αγώνων κι οι Τίμπεργουλβς ανάγκασαν τους Θάντερ στην τρίτη φετινή ήττα τους - Τα αποτελέσματα των αγώνων στο NBA.
Η Μινεσότα λύγισε 112-107 την Οκλαχόμα, με τον ηγέτη τους να πετυχαίνει καθοριστικό τρίποντο, 38.5’’ πριν το τέλος.
Ο Έντουαρντς, ο οποίος απουσίασε στα τελευταία τρία ματς των «Λύκων» μέτρησε 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ από την άλλη ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σκόραρε 35 πόντους.
Η εμφάνιση του ηγέτης τους, δεν έφτασε για τους Θάντερ, οι οποίοι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους στα τελευταία τρία ματς. Οι Πρωταθλητές είχαν ξεκινήσει τη σεζόν με 24-1 και πλέον είναι στο 25-3!
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/12):
- Βοστώνη – Μαϊάμι 129-116
- Νέα Υόρκη – Φιλαδέλφεια 107-116
- Ατλάντα – Σαν Αντόνιο 98-126
- Κλίβελαντ – Σικάγο 125-136
- Μινεσότα – Οκλαχόμα Σίτι 112-107
Οι βαθμολογίες
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Νέα Υόρκη 19-8
- Τορόντο 17-11
- Βοστώνη 16-11
- Φιλαδέλφεια 15-11
- Μπρούκλιν 7-19
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 21-6
- Κλίβελαντ 15-14
- Σικάγο 12-15
- Μιλγουόκι 11-17
- Ιντιάνα 6-21
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 15-12
- Μαϊάμι 15-13
- Ατλάντα 15-14
- Σάρλοτ 9-18
- Ουάσινγκτον 4-21
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 25-3
- Ντένβερ 20-6
- Μινεσότα 18-10
- Πόρτλαντ 11-16
- Γιούτα 10-16
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 19-7
- Φίνιξ 15-12
- Γκόλντεν Στέιτ 13-15
- Σακραμέντο 6-21
- Λ.Α. Κλίπερς 6-21
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 20-7
- Χιούστον 16-8
- Μέμφις 13-14
- Ντάλας 11-17
- Νέα Ορλεάνη 6-22