Ελληνικές «μάχες» στο BCL

Οnsports Τeam

ΑΕΚ και Προμηθέας στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις αντιμετωπίζοντας Σολνόκι και Λέγκια εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα.

Στροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ΑΕΚ και τον Προμηθέα οι οποίοι σήμερα δίνουν σημαντικά παιχνίδια για το Basketball Champions League.

Πρώτη χρονικά ρίχνεται στη μάχη η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Σολνόκι (COSMOTE SPORT 4, 19Q30). Η Ένωση έχει ξεκινήσει νικηφόρα την διοργάνωση στη Ρίγα και θέλει να κάνει το 2/2 στο πρώτο φετινό εντός έδρας ματς με την παρουσία του κόσμου της.

Λίγο αργότερα (COSMOTE SPORT 5, 21:00) ο Προμηθέας στην Πολωνία αντιμετωπίζει τη Λέγκια Βαρσοβίας, με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να ψάχνει και αυτή το 2/2.