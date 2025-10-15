Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελληνικές «μάχες» στο BCL
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 10:39
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελληνικές «μάχες» στο BCL

ΑΕΚ και Προμηθέας στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις αντιμετωπίζοντας Σολνόκι και Λέγκια εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα.

Στροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ΑΕΚ και τον Προμηθέα οι οποίοι σήμερα δίνουν σημαντικά παιχνίδια για το Basketball Champions League.

Πρώτη χρονικά ρίχνεται στη μάχη η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στη SUNEL Arena τη Σολνόκι (COSMOTE SPORT 4, 19Q30). Η Ένωση έχει ξεκινήσει νικηφόρα την διοργάνωση στη Ρίγα και θέλει να κάνει το 2/2 στο πρώτο φετινό εντός έδρας ματς με την παρουσία του κόσμου της.

Λίγο αργότερα (COSMOTE SPORT 5, 21:00) ο Προμηθέας στην Πολωνία αντιμετωπίζει τη Λέγκια Βαρσοβίας, με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να ψάχνει και αυτή το 2/2.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελληνικές «μάχες» στο BCL
25 λεπτά πριν Ελληνικές «μάχες» στο BCL
ΜΠΑΣΚΕΤ
Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA
25 λεπτά πριν Σποέλστρα και επίσημα στην Team USA
EUROLEAGUE
Ο Αντρέα Τρινκιέρι αισθάνεται δικαιωμένος στην τοποθεσία Πειραιάς
34 λεπτά πριν Ο Αντρέα Τρινκιέρι αισθάνεται δικαιωμένος στην τοποθεσία Πειραιάς
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/10) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το σπίτι της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Τέξας συνδυάζει την αμερικανική άνεση με τη μεσογειακή απλότητα