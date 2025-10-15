Ομάδες

Europe Cup: Απίθανο Περιστέρι! Πρεμιέρα με επικό διπλό στην έδρα της τροπαιούχου Μπιλμπάο
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 06:24
ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστρέφοντας από το -18 του 19ου λεπτού, το Περιστέρι πήρε παλικαρίσια με 81-84 το «ροζ φύλλο» στο Μπιλμπάο επί της κατόχου του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα στο φινάλε του αγώνα του στην «Bilbao Arena» και με ηγέτες τους Τάι Νίκολς (21π.) και Άλβαρο Καρντένας Τόρε (22π.), έριξε τη... βόμβα στην πρεμιέρα του εφετινού FIBA Europe Cup, επικρατώντας στην έδρα της περσινής τροπαιούχου (απέναντι στον ΠΑΟΚ) Μπιλμπάο με 84-81 και ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» του.

Οι Βάσκοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο σε ριμπάουντ κι ευστοχία έξω απ’ τα 6,75μ., την ώρα που το Περιστέρι τα είχε «σπάσει» (2/12 τρίπ.). Από τα μέσα της τρίτης περιόδου οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου άρχισαν να… ροκανίζουν τη διαφορά και να το πιστεύουν και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα βρήκαν «μεγάλα» σουτ απ’ τον Νίκολς και πήραν ένα τεράστιο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χιάουμε Πονσερνάου): Νορμάντας 11 (2), Φρέι 2, Εράστι, Γιαβόρσκι 12 (4), Κράμπελι 3 (1), Χίλιαρντ 17 (4), Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ 10 (2), Πάντζαρ 5 (1), Σιλά 6, Φοντ 5 (1), Χλίνασον 10.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας Τόρε 22 (2), Τουμπέργκεν 6, Πετράκης, Πέιν 8, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (1), Κακλαμανάκης, Χάρις 18 (3), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργιου.



