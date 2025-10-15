Ομάδες

Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 03:26
Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες μέρες 

Ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένονται αύριο Τετάρτη σε νότια Ιταλία και Σικελία, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά παράκτια της χώρας μας.

56127520916637992149770023700896356923885215n.jpg

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προκαλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.

Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ
