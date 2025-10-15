Άδειασε Μπαρτζώκα ο Πίτερς: «Δικαιολογία η κούραση για όποιον δεν θέλει να βρει τον λόγο που χάνει»

Οnsports Τeam

Έβγαλε στη... σέντρα τον Γιώργο Μπαρτζώκα και όσους μιλούν για κούραση ο Άλεκ Πίτερς.

Ο Άλεκ Πίτερς δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Εφές στο ΣΕΦ και έβγαλε από την εξίσωση την δικαιολογία της κούρασης.

Αδειάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά το ματς, στάθηκε στον παράγοντα κούραση!

Ο Αμερικανός φόργουορντ υποστήριξε πως η κούραση είναι μια δικαιολογία για όποιον δεν θέλει να δουλέψει και να δει τον πραγματικό λόγο που χάνει ένα παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Πίτερς:

«Η κούραση είναι μια δικαιολογία που βρίσκουν οι άνθρωποι όταν δεν θέλουν να δουλέψουν και να βρουν τον λόγο που χάνουμε παιχνίδια και layup. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι από κούραση. Ξέρω παίκτες που είναι συνεχώς κουρασμένοι και ξέρω πως είναι κομμάτι του να είσαι επαγγελματίας, αλλά δεν μπορεί να είναι δικαιολογία επειδή δεν τελειώνεις τις φάσεις και δεν τελειώνεις παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσεις».