Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση κόντρα στη Βιλερμπάν

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε (21:15) στο "Telekom Center Athens" τη Βιλερμπάν, για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και θέλει να τριπλασιάσει τις νίκες της. "Μέσα" ο Ναν εκτός απροόπτου.

Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, με το ασύλληπτο καλάθι του Κέντρικ Ναν στη λήξη της αναμέτρησης.

Στο ενδιάμεσο όμως οι "πράσινοι" έδωσαν το πρώτο "αιώνιο" ντέρμπι της σεζόν όπου δεν τα κατάφεραν στο ΣΕΦ και ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 90-86.

Τα όσα έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να αποτελούν παρελθόν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, όμως, πρέπει να το αποδείξουν πάνω στο glass floor του "Telekom Center Athens" και να πάρουν την τρίτη τους νίκη στη Euroleague, παρουσιάζοντας και την απαιτούμενη βελτίωση.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό θα βρεθεί η Βιλερμπάν, που βρίσκεται στο 1-2 και έχει έρθει στην Αθήνα για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.

Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει σήμερα το μεσημέρι την προετοιμασία του για την αποψινή αναμέτρηση με τον Εργκίν Αταμάν να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Μπασκόνια, έχασε το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά χθες πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση της ομάδας και αν συμβεί το ίδιο και στο σημερινό χαλάρωμα, τότε ο Αμερικανός θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού.

Τα αποτελέσματα

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε - Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις 88-79

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της 4ης αγωνιστικής

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 21:15

Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν 21:45

Παρί - Μπολόνια 21:45