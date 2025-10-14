EuroCup: Παραδόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης - Βαριά ήττα από την Τσεντεβίτα

Οnsports Τeam

Για ένα ημίχρονο άντεξε ο Άρης Betsson στην Λιουμπλιάνα, χάνοντας από την Τσεντεβίτα με 80-59 στην 3η αγωνιστική του Eurocup.

Προβληματική ήταν η εικόνα του Άρη Betsson για ένα ακόμα φετινό παιχνίδι.

Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό στην GBL, οι κιτρινόμαυροι παρουσιάστηκαν ασύνδετοι, χωρίς επιθετικό πλάνο και δημιουργία (μόλις 6 ασίστ) και με πολλά λάθη (21), χάνοντας εύκολα από την Τσεντεβίτα με 80-59, από την οποία απουσίαζαν οι Χουγκάζ και Μπραΐκοβιτς.

Στο 3-0 οι Σλοβένοι, στο 2-1 πλέον ο Άρης Betsson, που την επόμενη αγωνιστική (4η) υποδέχεται τη Μανρέσα (21/10, 20:00), ενώ μεσολαβεί το εκτός έδρας ματς με το Μαρούσι (18/10, 19:00) για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ έβαλε 19 πόντους, έχοντας επίσης 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, Ρόνι Χάρελ και Στίβεν Ίνοκ πρόσθεσαν 8 πόντους, με τους Μπριν Φορμπς και Μπράις Τζόουνς (πρόβλημα με τα φάουλ) να μένουν χαμηλά στους 7 και 6 πόντους, αντίστοιχα. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Ουμόγια Γκίμπσον με 19 πόντους, 5 ασίστ, ο Τζόσεφ Τζιράρντ με 16 πόντους (4/7τρ.) και ο Αλεξέι Νίκολιτς με 15 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-18, 44-35, 63-51, 80-59

ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ (Μίτροβιτς): Στούαρτ 9 (7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκίμπσον 19 (2/8 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Χιράρντ16 (4/7 τρίποντα), Ράντοβιτς 5 (1), Νίκολιτς 15 (3/6 τρίποντα), Χούιντο, Μπλάζιτς 6 (5 ασίστ), Τσέρκβενικ (4 ριμπάουντ), Σκάρα 5 (1), Ντανέου, Κένεντι 5 (3 ριμπάουντ)

ΑΡΗΣ (Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 19 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 6 (3 ασίστ, 3 λάθη), Φορμπς 7 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Φόρεστερ 3 (5 ριμπάουντ, 5 λάθη), Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 5 (1), Ίνοκ 8 (5 λάθη), Χάρελ 8 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κουλμπόκα