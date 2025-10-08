EuroCup: «Περίπατος» για τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο

Onsports Team

Το 2Χ2 έκανε η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικρατώντας εύκολα 98-76 του Αμβούργου για τη δεύτερη αγωνιστική.

Η παρουσία του ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ξεχώρισε. Ο Νίκος Γκάλης στο Αλεξάνδρειο, ενθουσίασε. Το κλειστό ήταν κατάμεστο, το κλίμα πανηγυρικό και ο Άρης αγωνιστικά ακολούθησε ακριβώς αυτό το ρυθμό. Νικώντας 98-76 το Αμβούργο για τη 2η αγωνιστική του EuroCup.

Οι «κίτρινοι» έκαναν το 2Χ2 στο θεσμό, καθώς στην πρεμιέρα είχαν επικρατήσει στην έδρα της Βενέτσια.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπράις Τζόουνς (16 πόντοι, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), ενώ τον ακολούθησε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (15 πόντοι, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο). Εξαιρετικός ο Παναγιώτης-Ραφαήλ Λέφας (13 πόντοι, με 2/2 βολές, 1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 2 ασίστ). Από την πλευρά του Αμβούργου ο Πέριν είχε 14 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

ΑΡΗΣ (Μπόγκανταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Χατζηλάμπρου 5 (1), Λέφας 13 (3), Τζόουνς 16 (1), Φορμπς 8 (1), Φόρεστερ 9, Πουλιανίτης 3 (1), Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 9 (1), Καζαμίας 6, Ίνοκ 4, Χαρέλ 7 (1).

ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Μπένκα Μπαρλόσκι): Στιούαρτ, Θορπ 13, Μαρόνκα 5 (1), Μούλερ 3 (1), Τοκότο 4, Γκρέι 7 (1), Ντέιβις 7 (1), Όγκμπε 8, Ριντ 9, Τούρουντιτς 6, Πέριν 14.