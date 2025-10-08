EuroLeague: Η Μακάμπι «έσπασε» το αήττητο της Χάποελ - Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια με 103-90, παίρνοντας την πρώτη της νίκη και αναγκάζοντας την αντίπαλό της στην πρώτη ήττα – Στη Βιτόρια ο Παναθηναϊκός AKTOR, εντός με Ντουμπάι BC ο Ολυμπιακός.
«Άνοιξε» η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στην EuroLeague. Με το ντέρμπι του Ισραήλ το οποίο διεξήχθη στη Σόφια. Εκεί η τυπικά γηπεδούχος Χάποελ Τελ Αβίβ, γνώρισε την πρώτη της ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα του λαού με το εντυπωσιακό 103-90, πανηγύρισε την πρώτη της επικράτηση στη φετινή διοργάνωση.
Ο Λόνι Γουόκερ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών. Εξαιρετικός και ο Μπρίσετ με 19. Για τους ηττημένους, 18 είχε ο Μπράιαντ, 16 ο Μπλέικνι και 15 ο Οτούρου.
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο… κυρίως πιάτο της Πέμπτης και της Παρασκευής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται στη Βιτόρια (9/10) με την Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός (10/10) εντός έδρας με την Ντουμπάι BC.
EuroLeague – 3η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
21:30 Παρτιζάν – Αναντολού Εφές
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό
21:30 Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR
21:45 Παρί – Βίρτους Μπολόνια
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
20:45 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC
21:30 Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0
Βαλένθια 2-0
Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1
Φενερμπαχτσέ 1-1
Παναθηναϊκός AKTOR 1-1
Ντουμπάι 1-1
Αναντολού Εφές 1-1
Βίρτους Μπολόνια 1-1
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο 1-1
Μπάγερν Μονάχου 1-1
Παρτιζάν 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
Μπαρτσελόνα 1-1
Μονακό 1-1
Παρί 1-1
Βιλερμπάν 1-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
Μπασκόνια 0-2
Ερυθρός Αστέρας 0-2