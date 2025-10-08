EuroLeague: Στη Βιέννη το Παρτιζάν-Ολυμπιακός

Onsports Team

Στην πρωτεύουσα της Αυστρίας θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Πειραιά τους Σέρβους, οι οποίοι θα είναι τυπικά γηπεδούχοι.

Η Παρτιζάν δεν ήταν σε θέση ν' αγωνιστεί στην έδρα της, στην Beograd Arena, στο ματς με τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Οι Σέρβοι αναζητούσαν έδρα και τελικά την βρήκαν στη Βιέννη! Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, η αναμέτρηση Παρτιζάν-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς τονίζει:

«Στη συνάντηση με τον δημοτικό γραμματέα κοινωνικών υποθέσεων Δημόσιας Υγείας και Αθλητισμού της Βιέννης, Πέτερ Χάκερ, επιβεβαιώθηκε ότι η Παρτιζάν θα φέρει τη Euroleague στην αυστριακή πρωτεύουσα!

Ο αγώνας Παρτιζάν-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 14/1 στη Βιέννη, με μεγάλη υποστήριξη από τις τοπικές αρχές!

Ανυπομονούμε να συναντήσουμε τους συμπατριώτες μας από την Αυστρία και τις γύρω χώρες, ανυπομονούμε να υποδεχτούμε μαζί την Ορθόδοξη Πρωτοχρονιά και είμαστε σίγουροι ότι η Βιέννη θα είναι μία πραγματική έδρα για την ομάδα μας!».