Παναθηναϊκός AKTOR: Προπόνηση στη «Μπουέσα Αρένα» πριν τη «μάχη» με τη Μπασκόνια

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο γήπεδο που θα αντιμετωπίσουν τους Βάσκους το βράδυ της Πέμπτης, στην πρώτη εκτός έδρας αναμέτρησή τους στη φετινή EuroLeague.

Τις εκτός έδρας υποχρεώσεις του αρχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Βιτόρια. Εκεί θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (9/10) την Μπασκόνια. Σε ένα ματς αρκετά «πονηρό», καθώς οι Βάσκοι παίζουν ελεύθερα και χωρίς να έχουν τίποτα να χάσουν. Στοιχείο που τους καθιστά επικίνδυνους λόγω έλλειψης άγχους.

Οι «πράσινοι» θέλουν φυσικά τη νίκη όπως και σε κάθε αναμέτρηση. Το βράδυ της Τετάρτης, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προπονήθηκε στη «Μπουέσα Αρένα». Γήπεδο όπου θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση.

Οι 14 παίκτες του «τριφυλλιού» δούλεψαν υπό τις οδηγίες του τεχνικού τιμ. Ο προπονητής λίγο πριν το ματς θα αποφασίσει ποιοι δύο θα «κοπούν» από τη 12άδα.