Άρης, Καραΐτσιτς : «Μεγάλη νίκη, "χτίζουμε" χαρακτήρα»

Onsports Team

Εμφανώς ικανοποιημένος από την αποψινή, εκτός έδρας, νίκη του Άρη για την 1η αγωνιστική του EuroCup, επί της Βενέτσια, ήταν ο Μπόγκνταν Καραΐτσιτς μετά το τέλος του ματς.

Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου για την επιτυχία της ομάδας του, επισήμανε:

«Είναι μεγάλη η νίκη για μας. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας που βρέθηκαν στο γήπεδο και μας υποστήριξαν. Όπως με ενημέρωσαν πριν το ματς και διορθώστε με αν είναι λάθος, είναι η πρώτη φορά που κερδίζει ο Άρης ιταλική ομάδα στην έδρα της και αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην επιτυχία μας και στη νέα προσπάθεια που κάνουμε φέτος στην ομάδα. ‘Χτίζουμε’ κάτι νέο στον Άρη, μη μας κρίνεται από τις νίκες και τις ήττες, αλλά από την προσπάθεια που καταβάλλουμε. Αυτή είναι η προσπάθεια που θα δείτε να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, θέλουμε να έχουμε χαρακτήρα σαν ομάδα. Ευχαριστούμε τη Βενέτσια για τη φιλοξενία. Το αποψινό ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας για τη χρονιά, ήταν προφανώς ήταν διαφορετική η προσέγγισή μας για αυτό, σε σχέση με τα φιλικά που δώσαμε στη διάρκεια της προετοιμασίας».

Ερωτηθείς σχετικά, δε θέλησε να απαντήσει αναφορικά με τη μεταγραφική αναζήτηση που υφίσταται από τον Αρη για την ενίσχυση της ρακέτας του.