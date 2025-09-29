Ομάδες

Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA
Facebook / Bnei Herzliya Basketball
Onsports team 29 Σεπτεμβρίου 2025, 19:10
ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA

Η Τραπάνι κατέθεσε αίτημα στη FIBA, ζητώντας την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το Basketball Champions League.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης του ιταλικού συλλόγου, Βαλένιο Αντονίνι, μέσω live που έκανε στα social media.

Ο Αντονίνι τόνισε ότι στο Ισραήλ θα πρέπει να επιβληθεί η τιμωρία που ισχύει και για τη Ρωσία από το 2022. «Όλες οι ρωσικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το σωστό είναι να μη συμμετέχουν ούτε οι ισραηλινές. Δε χωρά άλλη καθυστέρηση στην απόφαση», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στο BCL συμμετέχουν δύο ομάδες από το Ισραήλ, ο λόγος για την Μπνέι Χερζλίγια και Χάποελ Χολόν, ενώ Προμηθέας, ΑΕΚ και Καρδίτσα δεν έχουν κληρωθεί με κάποια ομάδα από τη συγκεκριμένη χώρα.



