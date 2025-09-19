O Αλπερέν Σενγκούν διασκέδασε αλά ελληνικά σε ταβέρνα στο Μαρμάρι

Onsports Team

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Αλπερέν Σενγκούν που έκανε σπουδαίο Ευρωμπάσκετ απέδειξε με τον πιο... διασκεδαστικό τρόπο πως αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Βρέθηκε πρόσφατα σε ελληνική ταβέρνα στο Μαρμάρι της Τουρκίας, όπου έφαγε, αλλά και γλέντησε με τον «παραδοσιακό» ελληνικό τρόπο: Σπάζοντας πιάτα.

Μετά τις ενωτικές αναρτήσεις και την αποκατάσταση του κλίματος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Σενγκούν επισκέφθηκε την ελληνική ταβέρνα «Μάνος» στο Μαρμάρι, λίγο πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προετοιμασία του με τους Χιούστον Ρόκετς.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το «Poilitisonline.com» φαίνεται ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, Γιάννης Μάγκος, να προκαλεί τον Σενγκούν να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα, με τον ίδιο στο τέλος να σπάει ένα πιάτο στο κεφάλι του μπασκετμπολίστα.

Με το Eurobasket να έχει ολοκληρωθεί, ο Σενγκούν επιστρέφει τώρα στην καριέρα του στο ΝΒΑ, ενώ η κίνησή του να χαλαρώσει σε ένα ελληνικό σημείο ενδιαφέροντος υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στους παίκτες και τις χώρες τους.

Ενότητα και σεβασμός μετά την ένταση στο Eurobasket

Η κίνηση αυτή του Σενγκούν έρχεται μετά από την αποκατάσταση της σχέσης του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους δύο παίκτες να αφήνουν πίσω τις διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του EuroBasket 2025. Ο Τούρκος σέντερ παραδέχτηκε ότι η ανάρτησή του μετά τον ημιτελικό ήταν «επικοινωνιακό λάθος» και τόνισε τον σεβασμό του προς τον ελληνικό λαό.

Η συμφιλίωση επιβεβαιώθηκε με κοινή δημοσίευση στο Instagram, όπου ο Greek Freak έστειλε το πρώτο μήνυμα ενότητας, με τον Σενγκούν να ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό μέσα από Instagram story. Εκεί ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής και συνοδεύτηκε από φωτογραφία τους μαζί στο παρκέ, υπογραμμίζοντας πως οι όποιες διαφορές ανήκουν πλέον στο παρελθόν.