«Πετάει» για Γαλλία ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Η αποστολή του «τριφυλλιού αναχωρεί σήμερα για τη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν.

Την Βιλερμπάν στην Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ ο Παναθηναϊκός, σε μια αναμέτρηση όπου οι «πράσινοι» από τη μία έχουν να διαχειριστούν και πάλι πολλά και σημαντικά προβλήματα και από την άλλη θα πρέπει να πάρουν την νίκη για να ξεκινήσουν να καλύπτουν το χαμένο έδαφος.

Το έργο του «τριφυλλιού» μόνο εύκολο δε θα είναι αφού ο Εργκίν Αταμάν έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας του με τα προβλήματα να μη λείπουν.

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Κέντρικ Ναν δε θα μπορέσει να βοηθήσει, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και μέχρι χθες ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Επίσης πρόβλημα υπάρχει και με τον Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ δεν κατάφερε να προπονηθεί χθες λόγω στομαχικών διαταραχών, αλλά αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά σήμερα το πρωί και να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ ξεπέρασε πλήρως την ίωση που τον είχε θέσει εκτός τις προηγούμενες ημέρες και προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, κάτι που τον καθιστά διαθέσιμο για το ματς με τους Γάλλους.