Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεβαδειακός: Ενίσχυση με τον 22χρονο Χρήστο Παπαδόπουλο
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 07:43
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός

Λεβαδειακός: Ενίσχυση με τον 22χρονο Χρήστο Παπαδόπουλο

Σε μεταγραφική επένδυση προχώρησε ο Λεβαδειακός, που απέκτησε από την Τζένοα τον 22χρονο κεντρικό μέσο Χρήστο Παπαδόπουλο.

Ο Παπαδόπουλος το 2022 πήγε στην Τζένοα και μετά την Κ19 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια έπαιξε δανεικός στη Γιουβέντους. Από το καλοκαίρι ανήκε στην Αταλάντα (Κ23).

Τον Μάιο του 2024 έκανε ντεμπούτο του στη Serie A ως ποδοσφαιριστής της Τζένοα, σε αγώνα με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο» (3-3).

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Παπαδόπουλου. Γεννημένος στις 1/1/2004, αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της γενιάς του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Διεθνής με την Εθνική Ελλάδας U21. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία, όπου μετακόμισε αρχικά στην ομάδα U19 της Τζένοα από τον Ηρακλή Λάρισας, ενώ μετά από μία διετία, μεταπήδησε στη Γιουβέντους ως δανεικός, για τη δεύτερη ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι ακολούθησε νέος δανεισμός στην Αταλάντα, όπου αγωνίστηκε επίσης στη δεύτερη ομάδα. Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.74.

Χρήστο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους
32 λεπτά πριν Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους
EUROLEAGUE
«Πετάει» για Γαλλία ο Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν «Πετάει» για Γαλλία ο Παναθηναϊκός
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στην Ελλάδα σήμερα οι σοροί των φίλων του ΠΑΟΚ
1 ώρα πριν Στην Ελλάδα σήμερα οι σοροί των φίλων του ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Ενίσχυση με τον 22χρονο Χρήστο Παπαδόπουλο
1 ώρα πριν Λεβαδειακός: Ενίσχυση με τον 22χρονο Χρήστο Παπαδόπουλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved