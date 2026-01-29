Λεβαδειακός: Ενίσχυση με τον 22χρονο Χρήστο Παπαδόπουλο

Onsports Team

Σε μεταγραφική επένδυση προχώρησε ο Λεβαδειακός, που απέκτησε από την Τζένοα τον 22χρονο κεντρικό μέσο Χρήστο Παπαδόπουλο.

Ο Παπαδόπουλος το 2022 πήγε στην Τζένοα και μετά την Κ19 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια έπαιξε δανεικός στη Γιουβέντους. Από το καλοκαίρι ανήκε στην Αταλάντα (Κ23).

Τον Μάιο του 2024 έκανε ντεμπούτο του στη Serie A ως ποδοσφαιριστής της Τζένοα, σε αγώνα με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο» (3-3).

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Παπαδόπουλου. Γεννημένος στις 1/1/2004, αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της γενιάς του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Διεθνής με την Εθνική Ελλάδας U21. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία, όπου μετακόμισε αρχικά στην ομάδα U19 της Τζένοα από τον Ηρακλή Λάρισας, ενώ μετά από μία διετία, μεταπήδησε στη Γιουβέντους ως δανεικός, για τη δεύτερη ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι ακολούθησε νέος δανεισμός στην Αταλάντα, όπου αγωνίστηκε επίσης στη δεύτερη ομάδα. Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.74.

Χρήστο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».