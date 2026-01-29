Ολυμπιακός: Κόντρα στην Μπαρτσελόνα με φόντο την τετράδα

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (21:15) για την 25η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια.

Την Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε ο Ολυμπιακός, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια και την κατάληψη μίας εκ των τεσσάρων προνομιούχων θέσεων της κατάταξης, που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του τον Κώστα Παπανικολάου που ταλαιπωρείται από ισχυαλγία, ενώ εκτός από την αναμέτρηση με τους «Μπλαουγκράνα» θα είναι οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Παράλληλα ο Κόρι Τζόζεφ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η σημασία του αγώνα είναι τεράστια και για την Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει στη διάθεσή του τον Ουίλ Κλάιμπερν ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός από τα μέσα Δεκεμβρίου και αναμένεται απόψε να κάνει την επιστροφή του στο Φαληρικό στάδιο