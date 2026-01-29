Ομάδες

ΝΒΑ: Τέλος η σεζόν για τον Άνταμς
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 09:12
NBA

Σύμφωνα με δημοσόιευμα του ESPN ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Στίβεν Άνταμς, υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αριστερό αστράγαλό του και θα μείνει εκτός δράσης για την υπόλοιπη σεζόν.

Στίβεν Άνταμς από του... χρόνου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN ο έμπειρος σέντερ υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αριστερό αστράγαλό και δεν πρόκειται να πατήσει και πάλι παρκέ για τη σεζόν 2025/2026. 

Μέχρι στιγμής φέτος, αγωνίζεται με μέσο όρο 5,8 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 22,8 λεπτά σε 32 αγώνες (11 ως βασικός) στη δεύτερη σεζόν του στο Χιούστον. 

Ο Άνταμς, ο οποίος μετακινήθηκε στο Χιούστον για να είναι αναπληρωματικός του All-Star σέντερ Αλπέρεν Σενγκούν, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου τριών ετών αξίας 39 εκατομμυρίων δολαρίων με πλήρη εγγύηση τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με αναφορές



