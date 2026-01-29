Ομάδες

Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να δούμε την επίθεσή μας χωρίς τον Ναν»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 29 Ιανουαρίου 2026, 10:29
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να δούμε την επίθεσή μας χωρίς τον Ναν»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, χωρίς όμως να ξεχάσει την τραγωδία της Ρουμανίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. 

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague έστειλε τα συλλυπητήριά του στον ΠΑΟΚ και μίλησε για το κλειδί του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα, συλλυπητήρια για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα, όλοι οι οπαδοί ακολουθούν τις ομάδες τους σε όλη την Ευρώπη. Συλλυπητήρια λοιπόν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον ελληνικό αθλητισμό.

Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έχουν δύο νέους παίκτες και έχουν ξεκινήσει καλά. Επιπροσθέτως, στην έδρα τους παίζουν για τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παλεύουν.

Όσο για εμάς, αυτή τη σεζόν δυστυχώς χάσαμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν καλή θέση. Επομένως, θέλουμε τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται ψηλά.

 
Έχουν πολύ επικίνδυνους σκόρερ. Ο Ουότσον και ειδικά ο Ερτέλ όταν είναι στο παιχνίδι οργανώνει, τους ψηλούς που είναι αθλητικοί.

Η άμυνα είναι σημαντική, αλλά στην επίθεση επίθεση, χωρίς τον Ναν πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να σκοράρουν στο fast break».



