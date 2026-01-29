Αταμάν: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Να δούμε την επίθεσή μας χωρίς τον Ναν»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague έστειλε τα συλλυπητήριά του στον ΠΑΟΚ και μίλησε για το κλειδί του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα από όλα, συλλυπητήρια για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα, όλοι οι οπαδοί ακολουθούν τις ομάδες τους σε όλη την Ευρώπη. Συλλυπητήρια λοιπόν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον ελληνικό αθλητισμό.

Το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν είναι σίγουρα επικίνδυνο. Έχουν δύο νέους παίκτες και έχουν ξεκινήσει καλά. Επιπροσθέτως, στην έδρα τους παίζουν για τη νίκη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Παλεύουν.

Όσο για εμάς, αυτή τη σεζόν δυστυχώς χάσαμε πολλά παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που δεν έχουν καλή θέση. Επομένως, θέλουμε τα μεγάλα παιχνίδια κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται ψηλά.

Χάσαμε στο Μόναχο και στη Μακάμπι που είναι χαμηλά. Είναι σημαντικό το ματς με τη Βιλερμπάν. Είτε παίζεις με τη Βιλερμπάν, είτε με τη Ρεάλ, η νίκη έχει την ίδια βαρύτητα.